Omra: plus de 100 personnes victimes d’escroquerie à Casablanca (VIDEO)

De nombreuses personnes, plus de cent, se sont plaintes de la désaffection et du laxisme dont elles sont victimes de la part d’une agence de voyage casablancaise.

Celle-ci avait pourtant conclu d’avance un accord avec ces personnes ayant l’intention d’accomplir les rituels de la Omra aux Lieux Sains de l’islam, pendant ce mois sacré de Ramadan. Une dame, parmi les plaignants, a déclaré à Le Site info que les personnes concernées ne cessent de se rendre, depuis des jours, à l’agence de voyage incriminée, mais en vain et sans qu’aucune explication ne leur soit fournie sur cette désaffection et ce désintérêt manifestes et incompréhensibles.

Vu cette situation, notre interlocutrice ne peut donc croire qu’il ne peut s’agir que d’une escroquerie dont toutes ces personnes, voulant accomplir « le petit pèlerinage », sont victimes.

Ceci, car il était prévu que les plaignants se rendent en Arabie Saoudite au tout début du mois de jeûne, mais ils sont choqués, à chaque fois, par des reports répétitifs du voyage, sans explication valable et logique. De ce fait, les personnes concernées font appel aux autorités compétentes pour leur intervention dans le but de trouver une solution à leur cas et d’obliger le propriétaire de l’agence de voyage à tenir ses promesses à leur égard.

L.A.