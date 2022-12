Omra: l’Arabie saoudite fait une annonce, les Marocains concernés

Le ministère du Hajj et de la Omra en Arabie saoudite vient de faire une annonce importante pour les pèlerins souhaitant accomplir le rite musulman. Les citoyens saoudiens pourront dorénavant inviter leurs proches et amis au Royaume, afin d’effectuer la Omra.

Selon les informations du site Al Arabiya, le ministère de Tutelle a lancé un nouveau ʺvisa personnelʺ, qui permet à son détenteur d’inviter plusieurs proches et amis au-delà d’une fois en Arabie Saoudite. Ces invités peuvent effectuer le rite de la Omra et de visiter des monuments religieux et historiques au sein du Royaume.

La durée de validité du visa en question est de 90 jours par personne (pour un seul voyage) et de 365 jours pour le visa à entrées multiples (pour une durée de 90 jours).

Cette initiative rentre dans le cadre des actions menées par l’Arabie Saoudite pour encourager les musulmans à travers le monde à visiter le Royaume et à effectuer les rites musulmans.

A.O.