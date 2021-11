Omicron: vers un retour du couvre-feu au Maroc? Dr Mrabet répond

Le Docteur Mouad Mrabet a assuré que, pour l’heure, aucun cas du nouveau variant Omicron, apparu en Afrique du Sud et dans certains pays européens, n’a été enregistré au Maroc.

Dans une déclaration à la chaîne nationale 2M, le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique, au ministère de la Santé et de la Protection sociale, a affirmé que la Royaume a anticipé des mesures restrictives contre l’apparition du variant Omicron, en fermant les frontières avec tous les pays pour deux semaines.

De même que Dr Mrabet a prévenu que le nouveau variant s’avère être le plus dangereux depuis le début de la pandémie de la covid-19 et qu’il s’est propagé dans plusieurs pays de façon soudaine et rapide.

Concernant de nouvelles mesures restrictives au Maroc et/ou le retour au couvre-feu nocturne, le praticien a souligné que cela dépend de l’évolution de la situation épidémiologique et qu’il est difficile, pour le moment, de prédire ce qu’il en adviendra dans les prochains jours.

Dr Mrabet a également tenu à lancer un appel aux citoyens en vue de leur adhésion à la campagne nationale de vaccination et à leur respect continu des mesures préventives et sanitaires, afin d’éviter que le variant Omicron n’apparaisse au Maroc.

L.A.