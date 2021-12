Omicron: un praticien marocain appelle à la vigilance

Le directeur du laboratoire génomique fonctionnelle au Centre national de la recherche scientifique et technique (CNRST), de Rabat, a affirmé que l’éventualité de l’apparition du variant Omicron au Maroc n’est point à écarter, voire très probable.

Lundi dernier, lors de la Matinale de la station d’information en continu « Rim Radio », le Professeur El Mostafa El Fahime a appelé à la vigilance géomatique en vue de parer à l’éventualité de la propagation du nouveau variant de la covid-19 et de sa transmission parmi la population.

Le variant Omicron est « préoccupant » à cause de ses nombreuses et multiples mutations, passant de 30 à 52 mutations, a expliqué Pr El Fahime, en prévenant que lesdites mutations contribuent à la rapidité de la propagation du virus qui résiste alors à l’immunité acquise par la vaccination.

De même que le praticien a lancé un appel aux citoyens, en particulier aux personnes âgées et à celles souffrant de maladies chroniques, afin qu’ils fassent preuve de prudence et de vigilance. Quant aux personnes vaccinées, elles devraient s’en tenir au respect des mesures préventives et sanitaires en vue d’éviter la propagation du nouveau variant, a vivement conseillé Pr El Mostafa El Fahime.

L.A.