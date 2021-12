Omicron: un expert s’adresse aux Marocains

Un membre du Comité national technique et scientifique a assuré qu’il est nécessaire de faire preuve, en cette période, de plus de mobilisation et de vigilance accrue afin d’éviter la contamination par le nouveau variant appelé Omicron.

Dans une déclaration à Le Site info, ce cadre médical a tenu à souligner que le fait de respecter les recommandations et les mesures préventives et sanitaires décrétées par le ministère de la Santé et de la Protection sociale est susceptible de préserver la population de la covid-19 et de ses nouvelles souches.

De même que la même source a conseillé d’éviter des lieux trop fréquentés et de respecter la distanciation physique lors de manifestations festives comme dans les moyens de transport en commun, lieux qui sont propices à la propagation et à la transmission de la maladie.

Rappelons que le Comité interministériel de suivi du Covid a annoncé, dimanche dernier, la suspension de tous les vols directs de passagers à destination du Royaume, pour une durée de deux semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59.

« En raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19 – Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens il a été décidé de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Royaume du Maroc, pour une durée de 2 semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59 », a précisé le Comité dans un communiqué.

Selon la même source, une évaluation de la situation sera entreprise régulièrement afin d’ajuster, au besoin, les mesures nécessaires.

M.R.