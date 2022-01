Omicron: le Maroc est-il proche du pic épidémique ?

A en croire les prévisions de plusieurs experts, la vague Omicron qui touche actuellement le Maroc n’a pas encore atteint son pic.

Dans une déclaration à Le Site info, Moulay Mustapha Ennaji a indiqué que le pic sera atteint vers fin janvier, soulignant que le nombre de cas d’infections continuera à grimper dans les prochains jours. Le virologue appelle les Marocains, d’ailleurs, à respecter les mesures de prévention et à se soumettre au protocole sanitaire en cas de contamination. «Il faut également se faire tester en urgence en cas de symptômes évoquant le covid et éviter de se dire qu’il ne s’agit que d’une simple grippe», explique Pr Ennaji.

De son côté, Tarik Sqalli Houssaini, professeur à l’université de médecine et de pharmacie de Fès, a prévu la hausse, dans les prochaines semaines, des cas de covid au Maroc. Dans une intervention sur 2M, l’expert a affirmé que las situation épidémiologique dans le Royaume est critique vu qu’on a affaire à deux variants. «On ne sait toujours pas quelle souche est aujourd’hui dominante. Maintenant, on espère tous que le pic de la vague soit atteint dans les plus brefs délais et qu’elle ne fasse pas beaucoup de victimes», a-t-il souligné.

Pr Sqalli a également précisé que le nombre de tests covid a considérablement baissé, soulignant que plusieurs malades préfèrent s’automédicamenter au lieu de se faire tester contre le covid.

Pour rappel, un total de 7.336 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 2.082 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.598.327, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 22.983.581, alors que 3.540.594 personnes ont eu trois injections.

Le nombre total des décès est passé à 14.927 (létalité 1,5%), avec 12 nouveaux cas enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (9), Rabat-Salé-Kénitra (1), Souss-Massa (1) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (1). Les cas actifs sont au nombre de 42.282 et 44 nouveaux cas sévères ou critiques ont été enregistrés en 24 heures pour un total de 317, dont 8 sous intubation. Quant au taux d’occupation des lits de réanimation, il se situe à 6%.

N.M.