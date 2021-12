Omicron au Maroc: un expert propose la prolongation des vacances scolaires

Les élèves et les cadres pédagogiques et administratifs seront en vacances à la fin du mois de décembre courant. Plus exactement, du dimanche. 26 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022.

A ce propos, et dans la crainte de la propagation du variant Omicron, le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie ,de Rabat, propose le prolongement des futures vacances scolaires afin de parer à toute mauvaise surprise sanitaire.

Le Professeur Azeddine Ibrahimi a fait cette proposition de prolonger, d’au moins une semaine, les vacances scolaires en attendant plus de précisions et de données concernant la situation sanitaire et, également, pour éviter le rassemblement de milliers, voire des millions, d’élèves et d’étudiants qui pourra contribuer à propager le virus.

De même que s’agissant de vaccination, Pr Ibrahimi a expliqué que plusieurs pays proposent la prise d’une troisième dose de vaccin, quatre mois après celle de la deuxième, ce qui permet de revoir à la hausse le pourcentage de couverture. Et de préciser que pour le Maroc, ce pourcentage ne concerne que 7% de la population qui ne peuvent à coup sûr éviter les risques de ce nouveau variant.

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat a tenu également à souligner l’importance du travail à distance « tant que l’opportunité se présente », tout en exprimant son grand étonnement pour ces entreprises qui persistent à privilégier le présentiel, ce qui contribue à la propagation et à la transmission de la covid-19.

Pr Ibrahimi a aussi précisé qu’au cas où les autorités compétentes décideraient un quelconque durcissement des mesures restrictives, il faudrait que les personnes vaccinées soient encouragées d’une façon ou d’une autre, en récompense de leur motivation e de leur adhésion à la campagne nationale de vaccination.

L.A.