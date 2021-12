Omicron au Maroc: nouvelles mesures pour le port correct des masques

Pr Moulay Said Afif, membre du Comité technique et scientifique, insiste sur le port correct du masque de protection dans les lieux et espaces publics.

Dans une déclaration à Le Site info, Pr Afif a vivement conseillé aux citoyens de porter les masques de protection sur la voie publique et a également rappelé qu’il faut changer de masque toutes les quatre heures. De même que se laver les mains régulièrement et utiliser le gel hydroalcoolique sont une nécessité absolue; a souligné notre interlocuteur, en vue d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-1 et de ses nouvelles souches, dont le variant Omicron.

Pour rappel, un premier cas d’infection au nouveau variant du coronavirus Omicron a été enregistré chez une femme de nationalité marocaine à Casablanca, a annoncé mercredi le ministère de la Santé et de la protection sociale.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que dans le cadre du dispositif national de vigilance et de veille épidémiologique et de sa politique de communication, ce premier cas de contamination par la nouvelle souche Omicron a été détecté chez une citoyenne marocaine dont l’état de santé est stable et ne suscite pas d’inquiétude.

La patiente a été placée sous supervision médicale dans un établissement hospitalier de la ville de Casablanca, conformément aux mesures sanitaires en vigueur, a précisé le ministère. Le département a affirmé qu’il déploie les mesures nécessaires d’accompagnement des cas d’infection similaires, suivant les normes nationales et internationales de sécurité sanitaire, de même qu’il veille à l’identification d’éventuels contacts de la personne malade.

