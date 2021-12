Omicron au Maroc: les prévisions d’un expert

L’expert en réanimation et membre de la Commission technique et scientifique de lutte contre le Covid-19, Said Moutawakil, prévoit une hausse des cas de contamination par le Covid-19 lors des deux prochaines semaines.

Lors d’une intervention sur la chaîne 2M, le professeur a indiqué que la troisième vague connaîtra son pic lors des deux prochaines semaines. Ainsi, le nombre de cas augmentera avec la propagation rapide du virus.

Pr Moutawakil ajoute qu’Omicron deviendra le variant dominant, car il se propage rapidement malgré la légèreté de ses symptômes.

Le professeur ajoute que le système de santé connaîtra une certaine pression. Les citoyens doivent donc respecter les mesures de précaution et être fortement impliqués dans le processus de vaccination.

M.F.