Omicron au Maroc: les parents d’élèves sous pression

Après que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé la détection d’un premier cas de contamination par le variant Omicron, à Casablanca, de nombreuses familles ont exprimé leur crainte du retour de l’enseignement à distance concernant les enseignements primaire et collégial.

Via les réseaux sociaux, les parents et les tuteurs d’élèves craignent cette possibilité si d’autres cas de contamination d’Omicron seraient enregistrées au Maroc. Cependant, une source proche du ministère de tutelle a affirmé que le Département de Chakib Benmoussa n’a pris aucune décision à ce propos:

Et de préciser que de telles décisions ne sont pas prises à la légère par le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, mais sont dûment réfléchies et, si le cas s’en ressent, sont annoncées d’une façon officielle.

Pour l’heure, a assuré notre source, cette éventualité d’enseignement à distance ne se pose pas et qu’il n’en est pas question.

L.A.