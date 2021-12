Omicron au Maroc: El Othmani révèle la seule solution pour un retour à la vie normale

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé, mardi, la détection, au Maroc, de 27 nouveaux cas confirmés du variant Omicron du coronavirus, portant à 28 le nombre des cas confirmés.

Dans un communiqué, le département d’Aït Taleb a également fait état de 46 cas suspects du nouveau variant, précisant que 13 cas confirmés ont été recensés dans la région de Casablanca-Settat, 11 dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et 4 à Fès-Meknès.

A ce propos, l’ancien chef de gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, qui a retrouvé son métier d’origine (psychiatre), a affirmé qu’atteindre l’immunité collective est le seul moyen pour un retour à la vie normale.

« Toutes les études montrent que les cas les plus critiques et la plupart des décès concernent des personnes non-vaccinées. C’est pourquoi les spécialistes s’accordent aujourd’hui à dire que la vaccination est le meilleur moyen de prévenir contre davantage de décès et de cas graves », a écrit l’ex-patron du PJD sur sa page Facebook.

Par ailleurs, s’agissant de l’origine des cas confirmés, le ministère révèle que 20 ont été détectés dans le cadre de sept clusters épidémiologiques familiaux, alors que huit sont des cas isolés. Cinq patients sont des enfants âgés entre 4 mois et 13 ans, précise-t-on de même source.

Par ailleurs, le ministère a également fait état de 46 contaminations suspectes du variant Omicron, dont 14 dans la région de Marrakech-Safi.

Les cas suspects sont recensés quotidiennement notamment au sein de clusters épidémiologiques ou concernent des cas contacts. Ils sont soumis à des tests PCR avant qu’ils soient confirmés par l’analyse génomique.

Le ministère a rappelé que 381 nouveau cas ont été enregistrés aujourd’hui, soit le plus grand nombre de contaminations depuis le début de la phase intermédiaire, dont 38 suspectés d’être des cas Omicron.

Il a à cet égard mis en garde contre la détérioration de la situation épidémiologique, eu égard à l’augmentation observée des cas d’infection et du nombre de clusters familiaux en particulier.

Le département a exhorté tous les citoyens à se conformer strictement aux mesures de prévention individuelles et collectives, notamment le port correct des masques de protection, le lavage fréquent des mains ou leur désinfection ainsi que la distanciation physique, tout en se faisant vacciner sans délai avec particulièrement la troisième dose.

