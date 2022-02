Omicron au Maroc: Dr Mrabet rassure et prévient

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale réitère son appel aux citoyens pour leur adhésion inconditionnelle à la campagne nationale de vaccination contre la covid-19. Comme il a été demandé aux citoyens de bénéficier, selon le cas de chacun, de la première dose du vaccin ou de la deuxième ou, bien encore, de la dose de rappel.

Par ailleurs, le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, lors de sa présentation du bulletin bi-mensuel concernant la situation épidémiologique (du 31 janvier dernier au 14 février courant), a affirmé que le Maroc est passé de la zone rouge à la zone orange, pendant la semaine écoulée.

Dr Mouad Mrabet a également précisé que le nombre des nouveaux cas ayant contracté le variant Omicron a connu une revue en baisse de 50%, au niveau national. Il a poursuivi qu’une autre baisse est probable très prochainement. Mais tout en tenant à souligner que cela ne voudrait pas signifier que toute propagation et transmission du virus n’est plus avérées.

Le virus est toujours présent et continuera à l’être, même de façon en nette diminution, et sa transmission est toujours possible, avec son lot de décès, a averti Dr Mouad Mrabet.

L.A.