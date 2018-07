OMC: la Tunisie porte plainte contre le Maroc

Le groupe Pierre Fabre et Maphar, annoncent le renouvellement et le renforcement de leur partenariat pour la distribution au Maroc de plusieurs marques leaders du groupe français.

