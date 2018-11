Omar Abdelkafi n’est pas le bienvenu au Maroc

L’invitation du controversé “Frère musulman”, Cheikh Omar Abdelkafi Chahata, qui souhaite châtier les femmes non voilées en leur promettant le “châtiment de la tombe”, a été ressenti comme une agression pour un collectif d’intellectuels et défenseurs des droits de l’Homme.

Sous le slogan “Non à la haine et à l’extrémisme”, une pétition émanant de ces derniers est adressée au ministère de la Culture lui demandant d’agir contre la conférence qu’Abdelkafi tiendra samedi et dimanche prochain au Théâtre Mohammed V à Rabat.

A travers cette pétition, ils dénoncent le fait qu’en plus d’avoir été autorisé à séjourner au Maroc, Abdelkafi étalera son savoir professoral religieux.

Faut-il rappeler que par ses discours, à logique diamétralement opposée, Cheikh Abdelkafi, vise un public musulman très large et varié, et déborde souvent du contexte initial de ses conférences en traitant plusieurs sujets à la fois.

De plus, le prédicateur et membre de l‘Union Mondiale des Savants Musulmans, présidée par Yussef Al Qaradawi un autre va-t-en guerre qui promet le châtiment divin à tout vent, est comme chacun le sait interdit de séjour dans son propre pays, l’Egypte.

Dans une déclaration à Le Site info le militant des droits Amazigh, Mohamed Assid résume le ressentiment provoqué par cela:”le Maroc est un pays de pluralisme qui est ouvert à toutes les doctrines et positions intellectuelles, mais nous rejetons les personnes qui expriment des attitudes criminelles, ne reconnaissent pas les acquis des droits de l’homme et tentent de créer un conflit entre les citoyens et l’État’’.

Assid a en outre appelé le ministre de la Culture à agir en conséquences. “Cette conférence n’a pas lieu d’être, ni au théâtre Mohammed V, ni dans toute salle publique de notre pays. Ce processus est un encouragement à une culture de l’extrémisme et à des atteintes à l’ordre public”’ a-t-il ajouté. Voici quelques extraits de la pétition.

“Cheikh Abdelkafi est connu pour ses prêches extrémistes qui attisent la haine contre les autres religions du Livre. Il maintient que les Chrétiens haïssent les Musulmans et les traite de consommateurs de cochons….ce prédicateur misogyne est connu pour ses nombreux prêches discriminatoires envers la femme musulmane…Cette invitation constitue une insulte à nos concitoyens non-musulmans, un affront à la femme marocaine et un démenti catégorique de l’Islam ouvert et tolérant”.

M.J.K.