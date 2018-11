Officiel: voici les nouveaux horaires des écoles au Maroc

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé l’adoption, à partir du 12 novembre, de formules adaptées pour les horaires scolaires, selon les milieux rural et urbain et les différents cycles, avec un retour à l’horaire normal en période de printemps.

Ces formules ont été proposées lors d’une série de réunions de concertation tenue par le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, et concernent les horaires du cycle primaire dans les milieux urbain et rural et des cycles secondaire-collégial et secondaire-qualifiant, précise le ministère dans un communiqué.

Ainsi, pour le cycle primaire dans le milieu urbain, deux formules seront mises en œuvre. La première (une salle pour chaque enseignant) comprend deux séances de 9h à 13h et de 15h à 17h, de lundi à vendredi, alors que la séance matinale de mercredi est fixée de 9h à 13h. Dans la deuxième formule (une salle pour deux enseignants), qui s’étend de lundi à samedi, le premier groupe aura des cours de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30, alors que pour le deuxième, les horaires sont 11h30-13h30 et 15h30-17h30.

Concernant le cycle primaire dans le milieu rural, deux formules sont également prévues. La première (une salle pour chaque enseignant) s’étend de lundi à vendredi et porte sur un horaire continu de 9h à 15h, avec au moins une demi-heure entre les séances matinale et de l’après-midi. Dans la deuxième formule (une salle pour deux enseignants), les cours auront lieu de lundi à samedi, sur deux séances, l’une de 9h à 13h30 et l’autre de 13h30 à 18h.

Dans l’enseignement secondaire avec ses cycles collégial et qualifiant, deux formules seront en vigueur. La première est fixée à 9h-12h et 14h-18h et la deuxième de 9h à 13h et de 15h à 18h et ce, sous réserve des dispositions de la note 43 du 22 mars 2006 relative à l’organisation des cours dans l’enseignement secondaire.

Ces formules peuvent être adaptées aux spécificités des différents milieux (urbain/rural), note le communiqué, ajoutant que les conseils de gestion en milieu rural sont habilités à retenir les formules adéquates et que les horaires du vendredi peuvent être aménagés suivant les spécificités régionales.

Les établissements scolaires peuvent exploiter les tranches horaires creuses entre les séances pour organiser leurs activités éducatives, sportives, ludiques, culturelles ou écologiques.

Les rencontres de concertation, tenues par Amzazi suite à l’adoption en conseil de gouvernement du projet de décret 2.18.855 stipulant le maintien du GMT+1 tout au long de l’année, ont impliqué les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs et les instances représentant les associations des parents d’élèves.

Le ministère assure qu’en application de la vision stratégique de réforme 2015-2030, il réalisera une étude sur le temps scolaire et le rythme d’apprentissage, afin de revoir leur gestion et l’adapter à l’environnement de l’école.

Voici les formules adaptées des horaires scolaires, selon les milieux rural et urbain et les différents cycles, qui entrent en vigueur le 12 novembre :

Cycle primaire dans le milieu urbain (deux formules).

1. Une salle pour chaque enseignant (lundi-vendredi): Deux périodes (9h – 13h) et (15h – 17h). Mercredi : (9h – 13h).

2. Une salle pour deux enseignants (de lundi à samedi), deux groupes:

Premier groupe : (9h – 11h30) et (13h30 – 15h30).

Deuxième groupe : (11h30-13h30) et (15h30-17h30). — Cycle primaire dans le milieu rural (deux formules).

1. Une salle pour chaque enseignant (lundi – vendredi) : Horaire continu (9h – 15h) avec au moins une demi-heure entre les périodes matinale et de l’après-midi.

2. Une salle pour deux enseignants (lundi – samedi) : Deux périodes (9h – 13h30) et (13h30 – 18h).

Enseignement secondaire collégial et qualifiant (deux formules).

1. (9h-12h) et (14h-18h).

2. (9h – 13h) et (15h – 18h).

N.B : Ces formules sont en vigueur à partir du 12 novembre, avec un retour à l’horaire normal en période de printemps.

– Ces formules peuvent être adaptées aux spécificités des différents milieux (urbain/rural). Les conseils de gestion en milieu rural sont habilités à retenir les formules adéquates. Les horaires du vendredi peuvent être aménagés suivant les spécificités régionales.

– Les établissements scolaires peuvent exploiter les tranches horaires creuses entre les séances pour organiser leurs activités éducatives, sportives, ludiques, culturelles ou écologiques.