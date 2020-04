Officiel: voici le prix des masques au Maroc

Le port du masque est désormais obligatoire au Maroc pour toutes les personnes autorisées à se déplacer en dehors de leurs lieux de résidence, indique un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, de la Santé, des Finances et de l’Industrie.

Cette décision, qui entre dans le cadre des mesures préventives pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), entre en vigueur ce mardi 7 avril.

Avec le soutien du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, le prix de vente des masques a été fixé à 80 centimes l’unité, précise le communiqué, soulignant qu’un ensemble d’industriels nationaux ont été mobilisés afin de les produire en quantités suffisantes.

Attention, les contrevenants sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant d’un à trois mois et d’une amende comprise entre 300 et 1300 DH, ou l’une des deux peines, sans préjudice de la sanction la plus lourde, avertit le communiqué.

M.S.