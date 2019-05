OFFICIEL. Voici le premier jour du Ramadan 2019 au Maroc

L’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan a eu lieu ce dimanche 29 chaâbane 1440 de l’hégire, correspondant au 5 mai 2019.

Selon le ministère des Habous et des affaires islamiques le premier jour du Ramadan au Maroc est le mardi 7 mai 2019.

On le sait, la durée de jeûne diffère d’un pays à l’autre. Ainsi, selon le Centre International d’Astronomie (CIA), le pays où les musulmans jeûneront le plus longtemps est l’Algérie (16 heures en moyenne), alors que le pays où la durée de jeûne sera la plus courte est la Somalie (environ 13 heures et 30 minutes).

Au Maroc, il faudra attendre 15 heures et 16 minutes pour rompre le jeûne le premier jour du Ramadan, alors que la durée sera de 16 heures et 1 minute le dernier jour du mois sacré.

Notons que le mois sacré de Ramadan commence ce lundi 6 mai dans plusieurs pays arabes du Golfe et du Moyen-Orient.

La Cour suprême saoudienne a annoncé qu’en ce soir du samedi 29 Chaabane de l’an 1440 de l’hégire, le croissant lunaire n’a pas été observé et que par conséquent le 1er jour du mois sacré de Ramadan correspondra au lundi 06 mai 2019.

Pour leur part, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, l’Irak et le Liban ont également annoncé que la journée de dimanche correspondra au 30 Chaabane et que le 1er jour de Ramadan sera ainsi observé lundi.

Par ailleurs, l’astronome Hicham El Aissaoui a assuré que Ramadan commencera mardi 7 mai au Maroc. Sur sa page Facebook, le lauréat de Dar Al Hadith Al Hassania avait indiqué, à ce propos, que le ministère des Habous va l’annoncer dimanche 5 mai dans la soirée.

Soufiane Laraki