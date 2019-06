Officiel: voici la date de Aïd el-Fitr au Maroc

C’est désormais officiel. Aid El Fitr au Maroc correspond à mercredi 5 juin.

Aïd Al Fitr 1440 de l’hégire sera célébré mercredi 5 juin dans le Royaume, a annoncé mardi soir le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère précise avoir procédé à l’observation, après la prière d’Al Maghrib, mardi 29 Ramadan 1440 H, correspondant au 04 juin 2019 et a confirmé l’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual 1440 H.

“Puisse Dieu en ce mois béni, combler de Ses faveurs SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la grandeur et la gloire, pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale dans les bienfaits et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès, la prospérité et la quiétude”, conclut le communiqué.

Au Maroc, le retour à l’heure légale sera avancée de 60 minutes (GMT+1) à 2 heures du matin le dimanche 9 juin 2019.

Rappelons que le Maroc a observé le croissant lunaire du mois de Chawal ce mardi 4 juin. Dans une déclaration à Le Site Info, l’astronome Abdelaziz El Khattabi avait indiqué que les calculs astronomiques confirment que le 1er Chawal 1440 coïncidera avec le mercredi 5 juin 2019. Le premier jour de Chawal étant le jour de la fête de l’Aïd el-Fitr.

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

Par ailleurs, la fin du mois sacré de Ramadan, a été célébrée mardi en Arabie Saoudite.

L’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual 1440 a été confirmée par la Haute Cour d’Arabie Saoudite, a relevé un communiqué relayé par l’agence de presse SPA.

Aid Al-Fitr est célébré mercredi en Tunisie, a annoncé le Mufti de la République, Cheikh Othman Battikh.

Le premier jour de l’Aid El Fitr, qui correspond au premier jour du mois de chawal 1439 de l’Hégire, a été célébré ce mardi 4 juin en Algérie et en Mauritanie. Aid Moubarak Said a toutes et à tous !

S.L.