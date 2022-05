Officiel. Sebta-Melillia: voici la date de réouverture des frontières

Le ministère espagnol de l’Intérieur a annoncé, ce jeudi, la réouverture des frontières terrestres à Sebta et Melillia après plus de deux ans de fermeture pour cause du covid-19.

Les frontières seront rouvertes de manière «ordonnée et progressive» dans la nuit du lundi au mardi 17 mai, précise le ministère sur son site.

«Les passages d’El Tarajal, à Sebta, et de Béni Ensar, à Melillia, seront rouverts aux citoyens et résidents de l’Union européenne et aux personnes autorisées à circuler dans l’espace Schengen.

À partir du mardi 31 mai, les travailleurs légalement reconnus pourront entrer sur le territoire espagnol, ainsi que ceux qui, en raison de l’expiration de la carte qui les accrédite en tant que tels, auront obtenu un visa spécifique pour Sebta et Melillia», explique-t-on.

S.L.