Officiel: le Maroc prolonge l’état d’urgence sanitaire

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 10 décembre 2020, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus. Le Conseil de gouvernement a examiné et adopté le projet de décret N°2.20.788, présenté par le ministre de l’Intérieur, portant prolongation de la période de validité de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du Covid-19, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil tenue sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.

Dans un souci de permettre aux autorités publiques de continuer à garantir l’efficacité et l’efficience des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie liée au Covid-19, ce projet de décret prolonge l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national du mardi 10 novembre 2020 à 18H00 jusqu’au jeudi 10 décembre à 18H00, a souligné Amzazi.

Il a affirmé que compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les dispositions et les mesures prises soient adéquates avec l’évolution de la situation épidémiologique dans les différentes régions et provinces du Royaume, le projet de décret prévoit des dispositions permettant à l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur de prendre, à la lumière de la situation épidémiologique, toutes les mesures adéquates à l’échelle nationale, et aux walis des régions gouverneurs des préfectures et des provinces de prendre toutes les mesures exécutives pour préserver l’ordre public sanitaire au niveau d’une préfecture, d’une province, d’une commune ou plus.

S.L. (avec MAP)