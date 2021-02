Officiel: le Maroc a reçu un nouveau lot de vaccins

Une nouvelle livraison des vaccins de Sinopharm est arrivée ce mardi au Maroc. Selon 2M, l’avion de la RAM, en provenance de Pékin, a atterri ce matin à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, transportant 500.000 doses du vaccin chinois. Un nouveau lot du vaccin d’Astrazeneca devrait, par ailleurs, arriver en fin de semaine.

Pour rappel, le Maroc ambitionne d’achever l’opération de vaccination dans 3 à 5 prochains mois, en vue d’atteindre l’immunité collective et assurer un retour à la vie normale, avait souligné le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Ait Taleb a expliqué que suivant la cadence avec laquelle se déroule l’opération de vaccination jusqu’à présent et conformément au plan tracé pour son déroulement, l’objectif à atteindre lors des 3 à 5 prochains mois est de vacciner environ 30 millions de citoyens marocains, soit 80 % de la population et de parvenir à une immunité collective, réduisant ainsi les effets négatifs induits par la propagation de la pandémie et assurer un retour à la vie normale.

N.M.