Officiel : la langue amazighe fait son entrée dans les administrations publiques

Toufik Azeroual, directeur de la fonction publique au département de la réforme de l’administration, a annoncé ce mardi le lancement officiel de l’usage de la langue amazighe au sein des administrations publiques.

Azeroual a déclaré à la chaîne 2M ce mardi que plusieurs projets ont été signés et cela marque un tournant historique dans l’inclusion de la langue amazighe dans les administrations publiques.

Un personnel parlant les langues amazighes (tachlehit, tamazight et rifiya) seront placés dans les établissements de justice, de santé de culture et de communication. Azeroual a indiqué aussi qu’un grand nombre de projets ont été programmés à moyen et long terme. Ces derniers visent à inclure la langue amazighe dans les sites officiels des administrations publiques en application à ce qui est prévu dans la loi réglementaire.