Officiel: Chabat candidat à la mairie de Fès

Hamid Chabat a déposé sa candidature à la présidence du Conseil communal de Fès. L’ancien chef de l’Istiqlal, qui a rejoint le FDD, était accompagné de ses deux fils, Nidal et Yassine, et du député Raouf Abdellaoui.

A noter que le RNI, le FFD, l’Istiqlal et le PAM sont arrivés en tête aux élections communales à Fès, au titre du triple scrutin du 8 septembre. Le RNI a obtenu 17 sièges sur les 91 que compte la commune urbaine de Fès, suivi du FFD et du PI (13 sièges chacun) et du PAM (12), selon les résultats définitifs annoncés par la préfecture de Fès, sur la base du dépouillement de la totalité des voix.

La Commune urbaine de Fès compte six arrondissements, à savoir Agdal, Saiss, Fès-médina, Jnane El Ward, Zouagha et Marininyine.

H.M.