Officiel: c’est terminé pour M’dina Bus à Casablanca

La résiliation du contrat de “M’dina Bus”, dépositaire de la gestion déléguée dans 11 communes depuis maintenant près de quinze ans a finalement été effectuée.

Le Conseil municipal de Casablanca a officiellement approuvé, mardi matin, la résiliation du contrat de gestion déléguée dont est dépositaire M’dina bus et qui courait depuis 2004 et devait prendre fin en novembre 2019. Le divorce a été prononcé suite à une réunion tenue par l’Établissement de coordination intercommunale (ECI) qui rassemble les 18 communes du Grand Casablanca. Ce point de non-retour a été franchi alors que M’dina bus et la ville de Casablanca sont devant les tribunaux pour des accusations mutuelles de non-respect des engagements.

El Omari, le maire de Casablanca, avait énuméré les griefs de la métropole contre ladite société, essentiellement l’absence d’investissements, un taux de couverture insuffisant du réseau, vétusté du parc, absence de maintenance…

Le maire de Casablanca est allé encore loin en accusant le délégataire de service de « mettre l’intégrité des citoyens en danger en raison des incendies de bus et les accidents de la circulation». El Omari fait allusion aux deux bus ayant pris feu en l’espace d’une semaine à la mi-janvier dernier.

La décision de résiliation devrait à nouveau donner lieu à un bras de fer judiciaire de longue haleine entre les communes du Grand Casablanca et «M’dina bus», qui ne semble pas disposée à lâcher l’affaire, en dépit de tous les dysfonctionnements constatés par les observateurs et dénoncés par les usagers.

La situation du transport collectif par autobus, qui donne une image peu glorieuse de la capitale économique du pays, est aux antipodes de la volonté de ses responsables d’en faire un leader africain de la mobilité durable. Si la métropole peine à trouver des solutions à ses autobus, elle a, en revanche, réussi à développer une vision plus claire et plus ambitieuse pour les autres modes de transport urbain, à la hauteur de la réputation de la métropole.

Les responsables du transport dans la métropole ont scellé, en septembre 2017, un nouveau contrat d’exploitation et de maintenance du réseau de tramway et de bus à haut niveau de service (BHNS) entre la société de développement local Casa Transport et la société française RATP Dev, pour un montant colossal de 4,784 milliards de dirhams (MMDH). Avec ce pacte couvrant la période 2017-2029, Casablanca, qui connait une urbanisation accélérée et une explosion démographique, s’est lancée dans le défi somme toute réalisable de devenir le modèle de la mobilité durable dans le continent.

S.L. (avec MAP)