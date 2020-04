Officiel: Amzazi porte-parole du gouvernement, El Ferdaous ministre de la Culture

Le roi Mohammed VI a reçu, ce mardi au Palais Royal de Casablanca, Saaid Amzazi et Othman El Ferdaous, en présence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Au cours de cette audience, et conformément aux dispositions de l’article 47 de la Constitution et sur proposition du Chef du gouvernement, le Souverain a chargé Saaid Amzazi, ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des fonctions de porte-parole du gouvernement.

Le roi a par ailleurs nommé Othman El Ferdaous, ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports.

M.S. (avec MAP)