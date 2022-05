Oeufs et viandes blanches: voici combien en consomment les Marocains

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement durable et des eaux et forêts a révélé que chaque personne, au Maroc, consomme en moyenne annuelle 176 œufs et plus de 19 kilogrammes de viandes blanches.

Dans sa réponse à un député, Mohammed Sadiki a ainsi affirmé que la filière des volailles a réalisé, l’année précédente, une progression en comparaison avec l’année 2010 de 40% en ce qui concerne la production des viandes blanches de 690000 tonnes, et de 70% concernant les œufs de consommation; avec 3,6 milliards d’unités.

Cette filière, qui compte parmi les plus importantes de la production agricole, tant au niveau économique que social, a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 32,4 milliards de dirhams, comme elle fait travailler une main d’œuvre constituée d’environ 141000 postes directs et de travail et 324000 postes indirects, a souligné le ministre.

Par ailleurs, un accord a été conclu entre le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA), portant sur la période de 2008 à 2013, dans l’objectif de développer la filière avicole, a précisé Mohammed Sadiki. Celui-ci a également ajouté que cet accord a été reconduit au mois d’avril 2011 pour la période entre 2011 et 2020, dans le but de réaliser plusieurs objectifs, dont l’amélioration du savoir-faire, de la qualité et de la modernisation de la production, mais aussi en vue de la diminution des frais et de la garantie du pouvoir concurrentiel du secteur.

