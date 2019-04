OCI: Mansouri reçu par Youssef Al-Othaimeen

Le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) Youssef Al-Othaimeen a reçu, lundi à Djeddah, l’ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, Mustapha Mansouri qui lui a remis ses lettres de créances en tant que représentant permanent du Royaume auprès de l’OCI.

Lors de cette audience, Mansouri a mis en avant le rôle efficace du Maroc au sein de l’OCI en faveur de l’action islamique conjointe depuis la création de cette organisation en 1969 à Rabat, faisant part de la volonté du Royaume de renforcer davantage la coopération avec le secrétariat général et les différentes structures de l’OCI et ce au service des intérêts des pays membres.

Pour sa part, le SG de l’OCI s’est félicité du rôle efficace et positif que joue le Maroc notamment au service de la question palestinienne et de la cause d’Al Qods Acharif, mettent l’accent dans ce sens sur l’action du roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods , ainsi que sur les réalisations de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif.

Par ailleurs, les deux parties ont souligné l’importance d’accélérer l’approbation par les Etats membres des accords conclus dans le cadre de l’OCI.

A cet égard, le diplomate marocain a noté que le Royaume a procédé à la ratification de la majorité des conventions et protocoles portant sur le renforcement de la coopération entre les Etats membres de l’OCI.

Cette entrevue a été une occasion pour examiner d’autres questions d’intérêt commun dont la lutte contre le terrorisme et l’islamophobie.

S.L. (avec MAP)