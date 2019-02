Occupation du domaine public: la guerre est déclarée à Casablanca

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de cafés. Selon l’Economiste, les services de la police administrative de Casablanca (PAC) lanceront, à partir de la semaine prochaine, une campagne afin de libérer le domaine public.

Les autorités visent les cafés, les restaurants et les commerces qui occupent l’espace public malgré les nombreux avertissements qu’ils ont reçus. Pendant plusieurs mois, une phase pilote a d’ailleurs été menée dans cinq arrondissements de la métropole avant de lancer officiellement cette campagne.

Le quotidien a souligné que la PAC s’attaquera aux grandes avenues avant de se concentrer sur les rues. Et d’ajouter que des commission, composées d’agents de la PAC, de la police nationale et des agents d’autorité, feront le tour de Sidi Belyout, Maârif et Anfa dans le but de libérer le domaine public.

Ces commissions adresseront des avertissements aux contrevenants et certains auront même droit à des amendes, rapporte la même source. Elles pourraient même arrêter l’activité des transgresseurs qui refusent de se soumettre aux règles.

N.M.