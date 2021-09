Objet de moqueries sur les réseaux sociaux, Hatim Ammor s’explique (VIDEOS)

L’apparition dans une vidéo de Hatim Ammor, entouré de plusieurs gardes du corps à Chefchaouen, a suscité différentes réactions, entre curiosité de ses fans et sarcasme d’autres internautes sur la Toile.

Afin de mettre fin à tout malentendu et fausse interprétation, le chanteur marocain a expliqué que la présence des ces « bodyguards » fait partie de l’oeuvre musicale qu’il est en train de préparer et n’a aucun rapport avec la réalité et sa vie personnelle.

La réponse de Hatim Ammor, sous forme d’un enregistrement vidéo via une publication sur son compte Instagram, est claire et nette. « Je suis une personne ordinaire (« Ould bab Allah », selon son expression). Les gens qui me connaissent bien comprendront mes dires ».

Et de réitérer que la vidéo où l’on le voit avec des gardes du corps entre dans le cadre d’un projet artistique qu’il est en train de tourner et n’a nul rapport avec les rumeurs colportées. « Je suis un fils de Hay Mohammadi et du peuple, sans prétention aucune. Mes proches et mes amis peuvent en témoigner! », a tenu à souligner Hatim Ammor dans sa publication.

A noter que le chanteur a été l’objet de risée et de sarcasme de certains internautes sur les réseaux sociaux, qui l’ont faussement accusé d’être prétentieux, et se sont dits étonnés de le voir déambuler à Chefchaouen entouré de gardes du corps.

Larbi Alaoui

