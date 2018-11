Nuit mouvementée sur la côte méditerranéenne du Maroc

Des Gardes-côtes de la Marine Royale, en mission de patrouille maritime en Méditerranée, ont porté assistance au cours de la nuit du 28 au 29 novembre, mouvementée par des tentatives de migration clandestine, à un total de 112 candidats à la migration illégale, dont une majorité de subsahariens, indique une source militaire.

Les secourus, qui étaient à bord de six embarcations de différentes catégories, ont été ramenés sains et saufs aux ports du Royaume les plus proches, ajoute la même source.

S.L. (avec MAP)