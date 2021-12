Nouvelles secousses telluriques dans la province de Driouch

Deux secousses telluriques de magnitudes de 4.3 et 4,7 degrés sur l’échelle de Richter ont été enregistrées jeudi, dans la province de Driouch, a indiqué l’Institut national de géophysique (ING). La première secousse, d’une magnitude de 4,7 sur l’échelle de Richter, s’est produite à 03H 52min 52sec (GMT+1), a précisé le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique, relevant de l’ING, dans un bulletin d’alerte sismique. Survenue à une profondeur de 14 km, la secousse, dont l’épicentre est situé au large de la province d’Al Hoceima, s’est produite à une latitude de 35.136°N et une longitude de 3.815°W, a précisé la même source.

Selon le bulletin, l’épicentre de cette secousse est situé dans la commune de Trouggout dans la province de Driouch.

La deuxième secousse, d’une magnitude de 4,3 sur l’échelle de Richter, s’est produite à 03H 57min 41sec (GMT+1) avec une profondeur de 11 km, une latitude de 35.103°N et une longitude de 3.826°W.

Selon la même source, l’épicentre de cette secousse est situé dans la commune de Ijermaouas au large de la province de Driouch.

S.L. (avec MAP)