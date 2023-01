Nouvelles révélations sur l’affaire ElGrande Toto-Tijini

Le tribunal de Casablanca a condamné le rappeur Taha Fahssi, dit « ElGrande Toto », à une peine de huit mois de prison avec sursis, assortie d’une amende de 1000 DH.

Notre magazine digital « Ralia » a appris de source concordante que le rappeur a aussi été condamné à verser 50.000 DH comme dommages et intérêts au profit du journaliste marocain, installé en Belgique, Mohamed Tijini. De même que l’avocat de ce dernier, Me Mohamed Karrout, a révélé dans un entretien exclusif accordé à « Ralia » que la somme décidée par le tribunal, comme dommages et intérêts à son client, sera versée par Tijini à une association de lutte contre l’addiction aux drogues.

L’avocat a aussi tenu à souligner: « Nous n’avons pas demandé l’incarcération car nous avons la conviction que l’emprisonnement n’est pas la solution adéquate et ne sert pas vraiment de moyen de rééducation. De même que nous n’éprouvons ni ressentiment, ni détestation à l’encontre du rappeur Taha Fahssi, comme nous ne cherchons aucunement la vengeance ».

L.A.