Nouvelles révélations sur Donald Trump depuis Rabat

La 8ème conférence annuelle en sciences humaines et sociales pour les jeunes chercheurs et étudiants du 3ème cycle s’est ouverte vendredi 22 mars à l’Université Mohammed V de Rabat. Intervenant lors de la conférence inaugurale du séminaire, Nabil Chaath, conseiller du président palestinien aux Affaires étrangères, n’a pas manqué d’évoquer le président américain, Donald Trump.

Chaath, qui était professeur à l’Université de Pennsylvanie, a en effet livré quelques détails sur le cursus universitaire du président de la première puissance mondiale. On le sait déjà, Donald Trump n’a pas toujours brillé dans ses études.

“En première année, je lui ai enseigné l’Economie monétaire, puis en deuxième année, la Finance d’entreprise; et enfin en troisième année, la Gestion financière dans les grandes entreprises, mais à chaque fois il ne validait pas”, a affirmé le responsable et universitaire palestinien.

Et d’ajouter qu’après avoir échoué dans différentes matières, Trump a fini par être expulsé de l’université. “Il n’est revenu étudier que lorsque son père a fait don de 20 millions de dollars à l’Université de Pennsylvannie”, a-t-il déclaré.

“Quand je raconte cette histoire, mon auditoire se divise en deux parties: La première me dit: Donc c’est vous qui lui avez appris le blabla! Et l’autre me dit: Vous l’avez expulsé, c’est pourquoi il se venge de nous tous!”, a-t-il poursuivi. “La vérité, ce n’est ni ceci, ni cela”, a-t-il ironisé.

Soufiane Laraki (avec Mohamed Fernane)