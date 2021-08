Nouvelles restrictions: Casablancais, Marrakchis et Gadiris dans la tourmente

Une nouvelle fois, les Marocains ont été pris de cours par les mesures restrictives décrétées par les autorités compétentes en vue d’endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus. Ce sont surtout les mesures concernant le couvre-feu nocturne et les déplacements intervilles qui sont la cause de la perplexité des citoyens, vu leurs changements incessants.

A propos de ces derniers, il a été décidé l’interdiction de se rendre de et vers trois villes, Casablanca, Marrakech et Agadir, à partir de ce mardi 3 août. Et les résidents de ces villes, qui sont en vacances hors de leurs foyers, s’interrogent sur ce qui les attend à la fin de leur congé estival.

Pour rappel, cette mesure d’interdiction de se déplacer de et vers les trois villes précitées fait exception des personnes vaccinées présentant le pass vaccinal, des cas médicaux urgents, des personnes chargés du transport des biens et de marchandises, ainsi que de celles exerçant dans les secteurs publics et privés, disposant d’ordres de missions signés par leurs responsables hiérarchiques.

Par conséquent, les citoyens concernés attendent davantage d’explications de la part des autorités compétentes et souhaitent qu’une certaine « souplesse » soit décidée concernant ces mesures afin d’éviter tout quiproquo ou dépassement inhérent au manque de clarté desdites mesures, selon leur appréhension.

