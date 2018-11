Nouvelles opérations de la Marine royale à Tanger et Al Hoceïma

Deux unités de la Marine Royale en mission de patrouille dans les eaux territoriales marocaines, ont porté assistance, ce samedi, à 136 candidats à la migration illégale, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

“Samedi 03 novembre 2018, ayant reçues des informations selon lesquelles des candidats à l’émigration illégale se seraient aventurés à bord d’embarcations de fortune, au large des villes de Tanger et d’Al Hoceima, deux unités de la Marine Royale en mission de patrouille dans les eaux territoriales marocaines, ont localisé et assisté trois embarcations, qui avaient à leur bord un total de 136 candidats à la migration illégale, de nationalités marocaine et d’autres pays d’Afrique subsaharienne”, précise la même source.

Tous ces candidats ont été secourus et ramenés sains et saufs aux ports de Ksar Sghir et de Nador, selon le communiqué.

S.L. (avec MAP)