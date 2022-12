Nouvelles nominations à de hautes fonctions: les détails (Conseil de gouvernement)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a précisé qu’au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Said Loqmane a été nommé directeur de l’Agence urbaine de Settat.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Aziz Sair a été nommé directeur de l’École nationale de commerce et de gestion à Dakhla, Mohamed Yâou a été nommé doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines à El Jadida, Hassan Hamaiz, doyen de la Faculté Polydisciplinaire à Taroudant et Abdelwahed Hajjaji, directeur de l’École nationale des sciences appliquées à El Jadida, a fait savoir Baitas.

Le Conseil a également approuvé au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports – département de l’Education nationale, les nominations d’Ouafae Chakir comme directrice de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation (AREF) de Souss-Massa et de Mohamed Faouzi en tant que directeur de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab.

S.L.