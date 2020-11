Nouvelles mesures restrictives dans cette ville marocaine

Les autorités de la province de Guelmim ont annoncé, ce samedi, une batterie de mesures préventives afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ces mesures, qui entreront en vigueur à partir du dimanche 14 novembre à 18H00 pour une durée de deux semaines, ont été adoptées sur la base des recommandations émanant du Centre de coordination provincial, ainsi que de la réunion du comité de veille en charge de la gestion de la pandémie du coronavirus, qui s’est tenue vendredi.

En prenant en considération l’évolution de la situation épidémiologique, le wali de la région de Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, a décidé la fermeture des marchés de proximité à 19H00, des magasins commerciaux, professionnels et de service à 21H00, ainsi que des restaurants, cafés et snacks à 22H00.

Il a également été décidé de renforcer le contrôle aux entrées de la ville de Guelmim, et d’interdire la diffusion des matchs de football dans les cafés et restaurants, et tous les rassemblements publics, ainsi que la fermeture complète des terrains sportifs de proximité.

Les autorités veillent au contrôle strict du respect des mesures préventives (port des masques de protection, distanciation physique) sous peine d’application des sanctions prévues par la loi à l’encontre des contrevenants.

M.S. (avec MAP)