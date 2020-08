Nouvelles mesures restrictives à Casablanca: ruée vers Oualidia (PHOTOS)

Le gouvernement a décidé jeudi de durcir les mesures restrictives à Casablanca suite à l’apparition de foyers infectueux dans plusieurs quartiers.

Les plages de Casablanca, de Dar Bouazza et la plage Paloma à Ain Harrouda ont fermé, plusieurs quartiers ont été bouclés, les salons de beauté et les hammams ont fermé sur l’ensemble de la ville et les matchs de football ne seront plus diffusés dans les cafés. En plus, la circulation vers ou en dehors de Casablanca sera conditionnée par l’obligation de disposition d’une autorisation exceptionnelle remise par les autorités locales.

Après l’annonce de cette nouvelle série de mesures drastiques, plusieurs Casablancais ont pris la route pour Oualidia pour s’offrir du bon temps et fuir ce « semi-confinement ». Mais selon des sources de Le Site info, les services de la gendarmerie royale ont renforcé les contrôles au niveau des entrées de la ville, soulignant que des dizaines de conducteurs en provenance de Casablanca ont été priés de faire demi-tour vu qu’ils ne disposaient pas du document de déplacements exceptionnels.

Par ailleurs, les véhicules et poids-lourds transportant de la marchandise ont pu accéder à Oualidia sans aucune restriction.

N.M.