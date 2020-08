Nouvelles mesures restrictives à Casablanca, Marrakech et Béni Mellal: ce qui va changer 

Le gouvernement a annoncé ce jeudi le durcissement, à partir du vendredi 21 août à minuit, des mesures restrictives à Casablanca, Marrakech et Béni Mellal suite à l’apparition de plusieurs foyers épidémiologiques dans de nombreux quartiers des villes citées.

Dans un communiqué, l’Exécutif précise que toutes les plages de Casablanca, y compris celles de Dar Bouazza et de Paloma, à Ain Harrouda, seront fermées à partir de demain.

Les quartiers isolés resteront également fermés. Cela concerne 2 quartiers à Sidi Bernoussi (El Maaguiz et Anassi), un quartier et un douar à Hay Mohammadi Ain Sbaâ, 2 rues à El Fida Mers Sultan (Derb Bouchentouf), 7 rues et quartiers à Casablanca Anfa dont une partie de l’ancienne médina, 3 rues à Ben Msik et 2 rues à Hay Moulay Rachid.

Les cafés et restaurants, les commerces de proximité et les grands centres commerciaux fermeront désormais à 20h, les matchs de football ne seront plus retransmis dans les cafés et les hammams et salons de coiffure fermeront définitivement.

Plus de développements à suivre