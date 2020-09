Nouvelles mesures restrictives à Agadir: fermeture des plages et des espaces publics

De nouvelles mesures restrictives seront adoptées à Agadir pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Selon un communiqué dont Le Site info détient copie, les autorités ont décidé de fermer «Souk El Had» pour deux semaines à partir du mardi 15 septembre à cause du développement d’un foyer infectieux.

Les plages et les espaces publics, dont les parcs et les jardins, vont également fermer à partir du samedi 12 septembre. Les cafés, les commerces de proximité et les grands centres commerciaux fermeront désormais à 22h et les restaurants à 23h.

L’assouplissement de ces mesures sera tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique dans la région d’Agadir et du recul du nombre des contaminés, ainsi que de la réalisation des résultats tangibles en matière de maîtrise de ces foyers et qui restent eux-mêmes liés au degré d’engagement des citoyens et des citoyennes des mesures préventives nécessaires, telles la distanciation physique, les principes généraux d’hygiène et l’obligation du port des masques de protection et le téléchargement de l’application « Wiqaytna ».

