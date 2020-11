Nouvelles mesures « exceptionnelles » contre la pandémie au sud du Maroc

Les autorités de la province de Guelmim ont annoncé une batterie de mesures préventives « exceptionnelles », à partir de lundi pour une période de 15 jours, afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ces mesures ont été adoptées sur la base des recommandations émanant du Centre de coordination provincial, ainsi que de la réunion du comité de veille en charge de la gestion de la pandémie du coronavirus, qui s’est tenue samedi.

En prenant en considération l’évolution de la situation épidémiologique, le wali de la région de Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, a décidé l’interdiction des déplacements nocturnes entre 21H00 et 06H00 du matin, sauf ceux justifiés par des raisons sanitaires ou professionnelles.

Il a également été décidé de la fermeture des marchés de proximité à 17H00, des magasins commerciaux, professionnels et de service à 20H00, ainsi que des restaurants, cafés et snacks à la même heure.

Il s’agit également de renforcer le contrôle aux entrées de la ville de Guelmim, de fermer complétement les terrains de proximité, les salles de sports, les salles des jeux, les parcs, les jardins publics et les hammams, en plus de l’interdiction de tous les rassemblements publics dépassant les 10 personnes et la diffusion des matchs de football dans les cafés et restaurants.

Les autorités veillent en outre au contrôle strict du respect des mesures préventives en vigueur prises au niveau national, en vertu de l’état d‘urgence sanitaire, notamment la poursuite de l’interdiction des fêtes du mariage, des cérémonies funéraires, tout en limitant les visites familiales et les rassemblements.

Sont exemptés de cette décision, selon la même source, les pharmacies, les dispensaires et les laboratoires médicaux au niveau de la province.

Ces dispositions restent en vigueur durant 15 jours et demeurent renouvelables pour une période similaire, sans le recours à une autre décision, au cas où la situation épidémiologique ne s’améliore pas, tout en procédant à de nouvelles mesures plus strictes le cas échéant.