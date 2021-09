Nouvelles mesures dans les aéroports du Maroc

L’Office national des aéroports a annoncé de nouvelles mesures concernant les voyageurs, eu égard à la revue en hausse de cas confirmés de la covid.

Via sa page officielle sur Facebook, l’ONDA a souligné la nécessité absolue du respect des mesures préventives sanitaires et sécuritaires Celles-ci sont affichées au sein de tous les aéroports et ont pour but d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19 et de ses nouvelles souches.

Parmi ces mesures, la même source a vivement souligné la nécessité du port obligatoire du masque de protection et le respect de la distanciation physique, ainsi que le lavage régulier des mains et leur désinfection et stérilisation. Précautions sanitaires susceptible de protéger les voyageurs contre le virus, à l’intérieur des aéroports du Royaume.

L.A.