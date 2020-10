Nouvelles mesures à Casablanca: qu’en est-il des hammams et des salles de sports ?

Le gouvernement a décidé de prolonger la fermeture des hammams et des salles de sports à Casablanca suite à la recrudescence du nombre de cas de coronavirus en ville. Les rassemblements de plus de 10 personnes restent également interdits.

Par ailleurs, l’Exécutif a pris un ensemble de mesures au niveau du grand Casablanca et des provinces de Berrechid et Benslimane. De nouvelles décision entreront en vigueur à partir de dimanche à 21h, et dureront 4 semaines.

Un couvre feu sera imposé de 21h à 6h du matin, sauf pour des raisons de santé ou professionnelles. Une autorisation exceptionnelle de déplacement délivrée par les autorités locales compétentes est également exigée, de et vers les provinces et régions précitées.

Les terrains de proximité et des parcs resteront fermés. Les restaurants et cafés ferment à partir de 20h ainsi que les commerces et les centres commerciaux. Les transports publics (Tramway et autobus) ne circuleront plus à partir de 21h. Les marchés de proximité, quant à eux, seront fermés à partir de 15h.

