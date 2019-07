Nouvelles menaces du Polisario après les évènements de Laâyoune

Le Front Polisario compte profiter du décès d’une jeune fille vendredi dernier à Laâyoune pour déstabiliser les provinces du Sahara marocain, selon le quotidien Al Massae de ce jeudi.

Et la séparatiste Aminatou Haïdar, présidente du soi-disant “Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’Homme”, ose même promettre un second scénario du drame atroce de Gdeim Izik.

En même temps, les dirigeants polisariens ameutent le Conseil de sécurité et l’Union européenne et s’insurgent encore une fois contre la position de Paris concernant le conflit préfabriqué autour du Sahara marocain.

La même source ajoute que dans un entretien publié par le journal algérien “El Khabar”, Haidar a fait la déclaration précitée, hautement grave. Elle et ses complices séparatistes comptent utiliser les douloureux évènements que Laâyoune a connus (jeune femme fauchée par un véhicule, 100 voitures vandalisées, 2 guichets bancaires incendiés…). Et ce, dans le dessein de perpétrer des crimes contre les forces de l’ordre et contre de paisibles citoyens en semant désordre et désolation.

Ben Brahim