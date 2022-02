Nouvelles extensions du tram: ce qu’en pensent les habitants de Rabat-Salé (VIDEO)

Les extensions de la ligne 2 du réseau du tramway de Rabat-Salé ont été mises en service mercredi, au grand bonheur de ses usagers.

Avec l’ouverture de ces tronçons, le réseau du Tramway s’agrandit d’un linéaire de 7 km et 12 stations supplémentaires, indique mardi un communiqué de la société du Tramway, précisant que la Ligne 2 permet de desservir l’arrondissement de Yacoub Al-Mansour à Rabat et les quartiers de Hay Moulay Ismail et Al-Karia à Salé.

«C’est une bonne nouvelle pour les usagers du tram. Ces nouveaux tronçons nous feront gagner du temps», a confié un passager. Un autre a indiqué que ces nouvelles extensions serviront, en particulier, les habitants de Yacoub Al Mansour qui trouvaient du mal à se rendre à Salé.

Dorénavant, le réseau du Tramway de Rabat Salé totalise 27 km et 43 stations et permettra de transporter 40.000 voyageurs supplémentaires par jour, portant l’ensemble des voyages sur le réseau à 150.000 par jour.

Le démarrage de l’exploitation au niveau de l’extension de la ligne 2 intervient après la finalisation en février 2022 d’une période d’essais techniques et de roulage concluants, conclut le communiqué.

H.M.