Nouvelles acquisitions d’armement lourd américain pour le Maroc

Les transactions militaires top secret entre le Maroc et certains pays étrangers, dont les Etats-Unis, commencent à se concrétiser, rapporte le quotidien Al Massae de ce mardi 10 juillet. Après les chars américains Abrahms déjà livrés au Royaume, ce sont d’autres armements lourds que les Forces armées royales viennent d’acquérir. En l’occurrence, il s’agit de chars américains VAB (Véhicule de l’avant blindé) qui ont récemment débarqué au port de Casablanca pour prendre la direction d’une caserne des FAR, sise à Nouaceur. Selon des sources concordantes, ajoute le journal, alors que d’autres chars Abrahms ont été réceptionnés, samedi dernier, l’armée marocaine s’apprête à acquérir d’autres armes américaines, dont des avions dotés de missiles air-air, ainsi que des missiles sophistiqués qui équiperont les F16 de l’armée de l’air. L’acquisition de cet armement est le résultat de la visite, effectuée aux Etats-Unis en avril dernier, par le général de corps d’armée, Abdelfattah Louarak, qui était accompagné d’une importante délégation militaire marocaine. Al Massae ajoute que d’autres sources fiables évoquent des négociations en cours en vue de l’acquisition d’hélicoptères d’attaque de type “Apache” par les Forces armées royales. L.A.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK