Nouvelle vague du covid-19 au Maroc: doit-on s’inquiéter ?

Une multiplication du nombre des nouveaux cas hebdomadaires de Covid-19 a été observée au cours de la première semaine de novembre, ce qui a inquiété plusieurs Marocains, craignant une rechute épidémique.

Contacté par Le Site info, Tayeb Himdi a indiqué que les deux tiers des cas d’infection ont été recensés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Casablanca-Settat, ce qui représente les premiers signes d’une nouvelle vague de covid-19.

Le chercheur en politiques et systèmes de santé indique que la hausse des cas d’infection était prévue à l’approche de l’hiver, vu que les maisons, les écoles et les lieux de travail ne sont plus aussi aérés, ce qui contribue à la circulation du virus.

«On fait face à une nouvelle vague du covid-19. Les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques doivent compléter leur schéma vaccinal afin de se protéger des formes graves du virus», a recommandé l’expert.

Dr Himdi a tenu, en parallèle, à rassurer les Marocains, indiquant que cette nouvelle vague ne risque pas de peser sur le système sanitaire, puisque la plupart sont désormais immunisés contre le virus, soit par la vaccination ou par la contamination.

«Il faut renforcer, toutefois, les mesures de prévention sanitaire, porter le masque dans les lieux fermés et se faire tester en cas d’apparitions de symptômes», a-t-il souligné.

Selon le chercheur, la vie reprendra son cours normal après l’hiver, sauf en cas d’apparition d’un variant plus dangereux.

