Nouvelle vague de coronavirus en Chine: les Marocains doivent-ils s’inquiéter ?

Après l’apparition d’une nouvelle vague de la covid-19 en Chine, et l’interdiction marocaine aux ressortissants chinois de se rendre sur le territoire national, de nombreux citoyens se demandent si l’on ne se dirigerait-on pas vers un nouveau confinement au Maroc.

Cette possibilité n’est pas de l’avis du Pr Said Moutaouakil, président de la Société marocaine des sciences médicales. L’anesthésiste-réanimateur et membre du Comité technique et scientifique a aussi assuré que la fermeture des frontières ne serait pas également décidée par les autorités concernées.

Pr Moutaouakil a aussi déclaré à Le Site info que a décision concernant les ressortissants chinois et ceux en provenance de la Chine est « temporaire et sera levée dès que le nombre de cas de contamination se réduirait ».

Et de poursuivre qu’il est prévu que le Royaume connaisse une nouvelle vague de la pandémie, ce qui intime aux personnes qui ont attrapé la grippe de consulter un praticien, a conseillé cet expert.

De même que Pr Moutaouakil a tenu à lancer un appel aux personnes souffrant de maladies chroniques, leur conseillant de prendre les précautions nécessaires, mais aussi de bénéficier des rappels du vaccin anti-coronavirus et de porter des masques de protection; au cas où des membres de leurs familles auraient contracté le virus.

L.A