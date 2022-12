Nouvelle saison de « Salamat Abou Lbanat »: Jihane Kidari a fait une annonce

L’actrice marocaine, Jihane Kidari, a pris la décision de ne point participer à la saison 5 du feuilleton à succès intitulé « Salamat Abou Lbanat », pour se concentrer exclusivement à d’autres nouvelles œuvres et interprétations.

L’artiste a été pressentie, encore cette fois-ci, par la société productrice du feuilleton précité, pour faire partie du casting de la saison 5, a précisé la même source. Cependant, Jihane Kidari a refusé poliment cette proposition, préférant avoir opté pour son choix de diversifier les rôles qu’elle compte jouer désormais.

Concernant » Salamat Abou Lbanat », l’actrice a l’intention de se contenter d’être seulement invitée d’honneur des épisodes de la saison 5 de la société « Spectop, produite par l’Agence de production audiovisuelle « Assabah Ikhwane ». Par ailleurs, et dans le même cadre, Jihane Kidari a partagé une story, dimanche 25 décembre, via son compte officiel Instagram.

Elle y a évoqué le sujet en écrivant: « Avec mon respect pour tous et pour leurs options, mais il s’agit de mon choix personnel. La première saison (ndrl de « Salamat Abou Lbanat ») a été de bon augure pour moi personnellement et je serai toujours heureuse et reconnaissante pour ce que cette œuvre a présenté pour moi. Mais j’ai participé aux quatre premières saisons du feuilleton et j’en ai tiré un grand profit artistique ».

Et Jihane Kidari de poursuivre: « Maintenant, je voudrais passer à autre chose, participer à d’autres œuvres et interpréter d’autres rôles. Il se pourrait que je participe, avec plaisir, à d’autres œuvres avec la même équipe, le même réalisateur et la même société de production, Toutefois, pour l’heure, ma belle aventure a pris fin avec ce feuilleton avec lequel j’ai grandi et que je ferai visionner à mes enfants, ‘inchae Allah’! ».

