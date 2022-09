Nouvelle saison de « Salamat Abou Al Banat »: ce que l’on sait (Exclu)

Les concepteurs de la série dramatique marocaine « Salamat Abou Al Banat » sont en train d’en préparer la saison 5. Celle-ci connaîtra d’autres évènements nouveaux, à même de changer le cours de l’intrigue principale.

Des changements concerneront aussi la distribution de la série et une source concordante a révélé à notre magazine « Ralia » que Jihane Kidari, l’actrice qui interprétait le rôle principal de « Touria » dans les précédents épisodes, personnage qui a contribué à sa célébrité, sera la grande absente de la saison 5 de « Salamat Abou Al Banat ».

De même, d’après la même source, la journaliste et actrice, Kaoutar Boudarraja, qui jouait le rôle de « Abla », dans les épisodes de la saison 4, ne participera pas à la prochaine saison. Alors que les responsables de la société « Spectop » ont eu des réunions avec les autres vedettes de la série afin de mettre au point et d’ expliquer certains changements, dont particulièrement en ce qui concerne Hicham Jbari, auteur et metteur en scène de l’œuvre télévisuelle, a-t-on ajouté.

A ce sujet, le magazine « Ralia » a tenté de contacter Hicham Jbari pour en savoir davantage sur cette question ; Et le metteur en scène a formellement démenti cette information qu’il a qualifiée de rumeur fallacieuse, tout en assurant: « Il n’y a rien de vrai dans tout cela! »;

Quant à Kaoutar Boudarraja, elle a affirmé que le personnage de « Abla » dans la saison 5 n’aura aucun intérêt: « Le retour de ‘Abla’ dans la saison 5 desservira le personnage; Et personnellement, je suis contre ce retour », a-t-elle précisé.

Notre site « Ralia » a également essayé de contacter Jihane Kidari mais elle n’a répondu ni aux communications téléphoniques, ni aux sms.

L.A.